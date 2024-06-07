В России нашли способ борьбы со спам-звонками из-за границы

В России могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за рубежа. Об этом в пятницу, 7 июня, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзора.

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По данным агентства, ведомство обсуждает новые способы борьбы с телефонным мошенничеством с крупными операторами.

— Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию, — рассказал источник.



Уточняется, что у абонента в настройках личного кабинета появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки. Нарушение требований к телефонной рекламе повлечет штрафы от 10 тысяч до миллиона рублей.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Об этом 25 апреля сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Многим известна проблема телефонного спама, когда звонки с незнакомых номеров не прекращаются целыми днями. Это может не только мешать повседневным делам, но и изрядно выводить из себя. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, как защититься от спам-звонков.