Студенты в 2025 году смогут получить диплом в новом формате

У студентов появится возможность получать диплом о высшем образовании в электронной форме с 2025 года. Соответствующий законопроект уже разработан, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Ранее в стране было подписано постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Свою подпись под документом поставил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Нововведение распространяется на студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях. Документы, которые подтверждают их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что во внешний вид дипломов российских вузов внесут одно изменение — в них пропишут конкретные навыки выпускников.