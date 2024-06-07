Десятки авиарейсов не могут долететь до Новосибирска и Кемерово

В аэропортах новосибирской столицы и Кемерово задерживается прилет около 25 авиарейсов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани Новокузнецка.

«Наш аэропорт стал запасным по метеоусловиям аэропортов Толмачево и Кемерово. Необходимую поддержку пассажирам готовы оказать не только представители авиакомпаний, но и сотрудники аэропорта. Для этого необходимо обратиться к агентам за стойками регистрации», – напомнили сотрудники аэропорта.



Согласно онлайн-табло, в аэропорту Толмачево задерживаются 20 рейсов, а в воздушной гавани Кузбасса еще пять. Напомним, что по прогнозам синоптиков, во многих регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 7 июня в Кузбассе и Новосибирской области местами ожидаются сильные дожди, а также ливни, грозы и крупный град, ветер усилится до 23 м/с.