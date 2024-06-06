Эксперт Милкус оценил предложение об отмене ЕГЭ

Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус в эфире радиостанции "Комсомольская правда" прокомментировал предложение об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов в школы.

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Эксперт напомнил, что в советское время выпускные экзамены сдавали по всему школьному курсу. Тогда некоторым выпускникам с пятерками за экзамены не хватало знаний для учебы в вузах. Перед сдачей экзаменов выпускникам нужно было ехать и подавать документы в другие города.

"Сейчас, благодаря ЕГЭ, не надо ехать сдавать документы никуда. Нужно просто разослать их через госуслуги. В этом случае, если меняется схема выпускных экзаменов, то меняется схема приемных экзаменов в вузе. Значит вузы будут проводить свои испытания", – сказал Милкус.



По мнению эксперта, для совершенствования ЕГЭ нужно следовать по пути, о котором говорил Владимир Путин – о возможности пересдачи. Ее Милкус назвал хорошей возможностью для выпускников.

Он также добавил, что против пересдачи ЕГЭ могут выступать из-за отсутствия средств у регионов, поскольку для организации процесса нужно заново собирать экзаменационную комиссию. Однако, по его словам, в вопросе нужно перейти на федеральный уровень и сделать комфортные условия для сдачи экзамена.

Ранее депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В свою очередь, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.