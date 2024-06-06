В Роспотребнадзоре рассказали о безопасности пищевых продуктов

За последние десять лет в России на 34,5 процента уменьшилось количество заболевших из-за некачественного питания. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Роспотребнадзоре. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно с такой проблемой сталкивается около 600 миллионов жителей планеты. Поэтому в 2018 году по инициативе ВОЗ, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН установили Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Его отмечают 7 июня. Как обстоят дела по другим показателям, выяснило наше издание.

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По информации ВОЗ, подпорченная еда уносит в год 420 тысяч жизней. А 40 процентов пострадавших — дети в возрасте до пяти лет. Из них в те же двенадцать месяцев недуг не удается победить 125 тысячам. Наконец, пища может стать причиной около 200 диагнозов от банальной диареи до рака.

В нашей стране заболеваний от небезопасных продуктов за последние десять лет стало меньше на 34,5 процента. Об этом «Парламентская газета» узнала в пресс-службе Роспотребнадзора. Но, пояснили в ведомстве, во многом это произошло благодаря многоступенчатой системе мониторинга и профилактике. Огромную роль также играет соблюдение простых правил поведения.