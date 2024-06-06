Хинштейн назвал неправдой обвинения о создании «цифрового ГУЛАГа»

Сбор биометрических данных должен оставаться сугубо добровольной процедурой, а государственные рамки, в которые пытаются вписать биометрию и сопутствующие технологии, не должны тормозить ее прогресс. Об этом 6 июня заявил на полях Петербургского международного экономического форума председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

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«Когда сегодня государство пытаются упрекнуть или обвинить в том, что оно создает некий «цифровой ГУЛАГ», насильно заставляя людей сдавать биометрию и другие персональные данные, — это абсолютная неправда. Каждый человек вправе распоряжаться своей биометрией, как он считает нужным», — подчеркнул парламентарий.



Александр Хинштейн напомнил также о поправках в закон об идентификации и аутентификации физических лиц, которые делают использование биометрии полностью безопасным.