Появился новый лайн-ап "Пикника «Афиши»"

Гостей фестиваля ждёт не только музыка, но и полноценный срез жизни современного мегаполиса: от маркетов и лекций до выставок и спортивных активностей.

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Музыка

К уже анонсированному лайнапу «Пикника» добавились новые артисты: 3 августа в Москве на сцену выйдут легенда хип-хопа PHARAOH, новый рэпкор-проект Василия Вакуленко RABOCHIY GORODOK, Сюзанна, яркий и эпатажный ALON, 4 августа — инди-поп артист cold carti, авангардный электронный live-band Никиты Стеблина Symbol, психоделический r’n’b проект Бикей Декада, автор трека «Проблема с головой» ONATIVE, фолк-рэп-музыкант LeanJe, а также масштабное шоу Kito Jempere Orchestra с участием БАЗАР, TIM AMINOV, Beautiful Boys, LAVBLAST и других музыкантов. В Питере 10 августа на сцену выйдут Сюзанна, герои отечественного инди «Буерак», Минаева, Kito Jempere Orchestra и ALON, а на следующий день — Symbol, Бикей Декада, LeanJe, cold carti и инди-поп певица Тося Чайкина. Полное расписание выступлений по дням в обоих городах можно посмотреть на сайте.

Культура и спорт

По многолетней традиции Пикник «Афиши» подготовил для гостей фестиваля множество активностей и занятий. В «Лужниках», на площадке «Московский спорт» столичного Департамента спорта, можно будет поиграть в стритбол или заняться воркаутом и сайклингом. Кроме того, гости фестиваля попрактикуются в йоге в гамаках вместе с командой I-YOGA, займутся фитнесом вместе с клубом Reshape, поиграют в настолки от «Мосигры». В программе фестиваля — выступление подопечного Фонда Хабенского с одним из артистов «Пикника», зона нетворкинга для поиска новых знакомств и единомышленников вместе с женским комьюнити «Забуйки». Одной из главных «фишек» фестиваля в этом году станет коллаборация «Пикника» и студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ, которые создадут в «Лужниках» авторские интерактивные арт-объекты.

В Санкт-Петербурге гости фестиваля сходят на выставку «Как пахнет советское детство?» от Музея игровых автоматов, увидят экспозицию независимой ресайкл-галереи «Par Nik» и поучаствуют в театрализованной экскурсии «Лето. Театр. Дача» от Музея театрального и музыкального искусства. Свои активности на фестивале готовят студия Reshape, комьюнити «Забуйки», яхт-клуб «Сила ветра». В северную столицу также привезут арт-объекты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Маркет

Более 50 локальных брендов в Москве и более 20 в Петербурге соберут все самые модные, стильные и дизайнерские товары: от одежды и украшений до детских товаров, канцелярии и цифровых фотоаппаратов.

Детская зона

Главный российский городской фестиваль объединяет поколения читателей «Афиши» и, конечно, заботится о будущих. Команда «Пикника» готовит программу отдыха для малышей, детей и подростков и организует комфортное пребывание на фестивале гостей всех возрастов. Кроме разнообразных активностей, все юные участники «Пикника» получат в подарок эксклюзивные welcome-паки.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на сайте.