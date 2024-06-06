СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста
Уголовное дело в отношении киргизского таксиста, который отказался везти участников специальной военной операции, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.
— На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации заявителю была оказана необходимая консульская правовая помощь, — заявил представитель пресс-службы.
Представитель добавил, что киргизское внешнеполитическое ведомство направило официальную ноту в адрес МИД РФ. В ноте была указана просьба об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела в отношении данного гражданина.
В результате уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено ввиду отсутствия состава преступления, передает РИА Новости.
В социальных сетях сообщалось, что в Москве водитель такси негативно высказывался в адрес российских граждан, после чего высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции.
В результате было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий таксиста.