Уехавший из России телеведущий рассказал о гражданстве Израиля

Известный журналист и телеведущий Владимир Раевский, уехавший из России, рассказал о гражданстве Израиля. На эту тему он побеседовал с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Я оказался в эмиграции, и я счастливый человек в этом смысле. Я гражданин Израиля помимо того, что я гражданин России. Я могу пользоваться карточками, чем угодно», — заявил Раевский.



Телеведущий уточнил, что получил гражданство другой страны до начала спецоперации на Украине.

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Раевский делал исторические программы для таких российских телеканалов, как «Москва 24», «Культура», «Наука 2.0» и «Россия-2». После начала спецоперации на Украине в 2022 году остался жить в Тель-Авиве, но позднее переехал из Израиля.

Ранее российский телеведущий и актер Оскар Кучера высказался о гражданстве США у сына. Он заявил, что не будет рвать американский паспорт ребенка, так как тот стал гражданином другой страны «в другое время, в другом мире».