Очередь за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ попала на видео

Гости и участники ПМЭФ выстроились в длинную очередь к павильону, в котором можно приобрести футболку с цитатами президента России Владимира Путина. Видео опубликовали «Известия».

На кадрах один из гостей форума показывает полученную футболку. На ней сзади размещено пиксельное сердечко в цвете российского государственного флага. На передней части нанесена цитата российского лидера.

В частности, можно выбрать футболку с надписью: «Если драка неизбежна, надо бить первым», «Мы враскорячку стоять не умеем, мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее», «Границы России нигде не заканчиваются», «Вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно».

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В следующей части ролика показана очередь. В ней терпеливо стоят как девушки, так и молодые люди.

Далее оператор смещает камеру и показывает стол, на котором организаторы наносят надписи на футболки. Корреспондент спрашивает их, какое высказывание пользуется наибольшей популярностью.

«Если драка неизбежна, надо бить первым», — отвечает одна из девушек, работающих в павильоне.



Журналисты отметили, что аналогичные футболки охотно покупают гости выставки «Россия» в Москве.