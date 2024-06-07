В Госдуме оценили идею лишить артистов алкоголя

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила законопроект, запрещающий артистам выступать на мероприятиях в «непристойных и оскорбительных образах». Ее слова приводит издание «Подъем».

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В подготовленном башкирским Госсобранием документе также указывается, что артистам запрещено употреблять алкогольные напитки и наркотики. По словам депутата, она пока не видела законопроект.

«Насчет неприличного вида — вот это, наверное, можно было бы принять. Я думаю, там надо уточнить. Обязательно посмотрим этот законопроект, и если в нем есть разумная часть, будем работать с авторами», — сказала Драпеко.



При этом она отметила, что запрет на алкоголь является «лишним».

«Потому что в спектаклях и фильмах употребляют алкоголь. Ну не будем же мы вырезать эти сцены. Кроме того, вино в разумных пределах очень даже полезно. Особенно красное», — заключила она.



Ранее советский и российский актер, депутат Госдумы Николай Бурляев предложил ввести стандарт концертного костюма для артистов.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.