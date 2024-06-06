Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал ДТП с трамваями в Кемерове, допустив, что подобный инцидент может повториться в городе в обозримой перспективе.

О столкновение двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы. В сети также появилось видео, на котором показано, как из трамвая, который движется по рельсам на большой скорости, на проезжую часть с плотным потоком машин выпадают пассажиры. По данным РЕН ТВ, травмы получили 122 человека, также сообщалось об одном погибшем. Кроме того, глава Кемерова сообщал, что износ трамваев в городе достигает 90 процентов.

Главной причиной инцидента эксперт назвал высокую степень износа подвижного состава и трамвайных путей в городе.

Трамвай с износом в 90 процентов ни при каких условиях не должен выходить на маршрут. Такие трамваи нужно или пускать на запчасти, или списывать. А обвинять в ДТП машиниста трамвая, уровень износа которого составляет 90 процентов, конечно, нельзя, это было бы вредительством. Каким бы ни бы машинист, этот трамвай не должен был быть на маршруте. То, что такой трамвай вообще был на линии – это нарушение всех требований. Когда износ этого трамвая был 60 процентов – его нужно было глубоко модернизировать, а когда уровень износа составлял 80 процентов – он должен был быть заменен. Так что тревогу надо было бить гораздо раньше, но сделано этого не было. Этот трамвай никогда не видел модернизации или капитального ремонта, он ездил и ездил, вот и получился износ в 90 процентов. При этом в Кемерове не один такой трамвай, они там все такие… Кроме того, рельсовая инфраструктура в городе тоже находится в изношенном состоянии (говорят, что она изношена на 70%), и это тоже произошло не сегодня. Поддержание рельсовой инфраструктуры в нормальном состоянии – это деньги, но значительнее дешевле было бы проводить профилактику, нежели сейчас начинать искать средства, чтобы проводить ее реконструкцию. А тут нужна именно реконструкция, ведь при таком износе рельсовой инфраструктуры обычный ремонт не поможет. То же самое касается трамваев – их надо менять. И если бы в это депо давным-давно доехал Ространснадзор, если бы он проверил состояние подвижного состава, составил бы акт о списании, то этот трамвай не вышел бы на маршрут. Но Ространснадзор туда не доехал, он поверил бумажке, где говорилось, что трамвай соответствует требованиям. Соответствующий контроль зачастую выполняется формально. О том, что трамвай изношен, знали все, но была бумажка, что он пригоден. Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси

Авария с трамваем в Кемерове в ближайшее время может повториться, считает специалист.

«Сейчас кемеровчане фактически узнали, что их трамваи опасны для поездок, однако для некоторых жителей города этот вид транспорта не имеет альтернатив. Поучается, теперь они будут ежедневно рисковать своим здоровьем, садясь в трамваи… Такой уровень износа инфраструктуры опасен, он приводит к авариям, к увечьям или смертям людей. Думаю, теперь у кемеровчан появятся фобии, они будут бояться поездок на трамваях. Возможно, кто-то даже будет искать работу поближе к дому, чтобы ими не пользоваться, ведь проблема никуда не денется», - отметил эксперт.



По его словам, проблема с износом трамвайной инфраструктуры наблюдается во многих российских регионах.

«Однако у нас пользуются принципом, мол, ездит трамвай и ездит, есть рельсы – с ними ничего не надо делать, а если после аварии будет проверка – мы с ней разберемся. Но, на мой взгляд, здесь забывают главное – что это не коммерческая услуга, а социальная, ее оказывают населению в рамках приоритетных направлений деятельности администраций городов. Это такая же социальная услуга, как образование или медицинское обслуживание», - подчеркнул он.



Эксперт напомнил, что после инцидента в Кемерове правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«И я уверен, что в связи с произошедшим появятся и другие уголовные дела. Следственные органы должны дать правильную оценку произошедшему и сделать надлежащие выводы», - сказал он.



После серьезных ДТП с общественным транспортом в России руководители транспортных компаний и транспортные чиновники зачастую не несут ответственности, добавил эксперт.

«Обычно [ставших участниками аварий] водителей сажают в тюрьму, а их предприятия продолжает работать. Руководителей не наказывают, не сажают. Ни одного чиновника, отвечающего за безопасность на городском транспорте, после ЧП со смертями не посадили, не привлекли ни к какой ответственности. Они за подобные инциденты никогда не отвечают, и нужно сделать так, чтобы такая ответственность была», - заключил Ян.



Ранее сообщалось, что из больниц Кемерова выписали 96 пострадавших в ДТП с трамваями.