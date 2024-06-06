Дочь Дроздова прокомментировала взыскание миллионов с компании отца

Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов не имел никакого отношения к финансовым делам телерадиокомпании АСС-ТВ. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на дочь Дроздова.

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Как призналась женщина, Дроздов являлся приглашенным сотрудником, которому не всегда выплачивали обещанную зарплату.

«Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», — поделилась наследница телеведущего.



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Она также отметила, что АСС-ТВ является семейным бизнесом семейства Лапиных. В то же время сын владельцев компании должен был стать соведущим, а впоследствии — ведущим программ. Помимо этого, Дроздов периодически узнавал о принятых в организации решениях по факту их реализации. В качестве примера женщина привела ситуацию с открытием кафе в Останкино.

Ранее стало известно, что «Останкино» пытается взыскать 9 млн рублей с телекомпании Николая Дроздова. Поводом для разбирательств стал накопившийся с 2017 по 2018 год долг у компании зоолога по договору об оказании услуг.