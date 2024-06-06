Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России появится новый федеральный округ. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление Балицкий сделал во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, в округ войдут новые регионы России. Губернатор также добавил, что в данный момент этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне, а возможным названием округа станет «Новороссия».

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — заявил он.



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Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия Петербургского международного экономического форума.