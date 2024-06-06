Генерал раскрыл тайну Чубайса, который изменился после поездки в США

Бывший министр внутренних дел, генерал армии Анатолий Куликов рассказал о том, как изменилось поведение Анатолия Чубайса, занимавшего ключевые посты в правительстве и государственных компаниях, после его поездки в США. Об этом пишет «Царьград».

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Анатолий Чубайс с 1991 года занимал ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях, в том числе «Роснано». Он являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. Весной 2022 года стало известно, что Чубайс покинул пост специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.

По словам Анатолия Куликова, Чубайс «серьезно изменил свои взгляды, и политические, и экономические», когда был в США.

«Думаю, что там они действительно серьезно поработали над ним», - считает генерал.



По его словам, после той поездки ряд решений Чубайса вызывал немало вопросов, в том числе «раздача предприятий» в рамках проводившейся в стране приватизации. Куликов подчеркнул, что беседовал с экономистом по этому поводу, так как критерии отбора привели его в недоумение.

«Он сказал: нам нужно как можно быстрее покончить с коммунизмом у нас, если мы затянем этот вопрос, то Коммунистическая партия России поднимет народ, нам нужно это сделать как можно быстрее», - рассказал Куликов.



Куликов занимал пост министра внутренних дел РФ с июля 1995 года. Он также входил в состав Совета безопасности и Совета обороны России. В марте 1998 года правительство Черномырдина было отправлено в отставку, при этом Куликов был снят со всех постов.