Названа эффективная альтернатива ЕГЭ

Эффективной альтернативой ЕГЭ могла бы стать комбинированная оценка знаний, считает член Совета Федерации Ольга Епифанова. В беседе с NEWS.ru сенатор подчеркнула, что в таком случае аттестация выпускников школ должна включать несколько составляющих. Так, по ее мнению, туда должны входить контрольно-диагностические работы в процессе обучения.

Эволюционной альтернативой ЕГЭ в перспективе могла бы стать комбинированная оценка знаний, которая должна состоять из нескольких составляющих. Действенными могли бы стать контрольно-диагностические работы в процессе учебы и выводы, синтезированные из суммы их результатов, — отметила сенатор.



Епифанова отметила, что следует учитывать успехи школьников на протяжении последних лет обучения, при необходимости пересчитывать их в баллы для добавления к итогам. Также стоит взять в расчет «биографические» достижения детей: участие в конкурсах, результаты на олимпиадах, уверена сенатор. Тем временем вузы, по ее мнению, должны отдавать приоритет абитуриентам на основе совокупных данных.

Также сенатор предположила, что в качестве альтернативы школьникам можно дать право выбора. Так, они сами смогли бы определить, хотят ли сдавать ЕГЭ или классический экзамен.

Историк и телеведущий Юрий Вяземский ранее призвал отменить ЕГЭ. Он подчеркнул, что является последовательным противником данной системы аттестации школьников. По его словам, ЕГЭ пригодился только во время пандемии коронавирусной инфекции.