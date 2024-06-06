В Минцифры планируют обучать граждан кибергигиене

Важно просвещать людей о цифровом мошенничестве, так как сегодня даже минимальными знаниями об уловках в интернете обладают немногие. Об этом 6 июня заявил глава департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Чукарин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Представитель Минцифры пояснил: кибергигиена — это полезные привычки при работе в интернете, которые необходимо вырабатывать для того, чтобы не попадаться на уловки аферистов в Сети.

По словам Чукарина, российские банки и маркетплейсы имеют выдающийся уровень защищенности, однако их клиентов все равно обманывают. С покупателями это чаще всего происходит, когда их общение с продавцом выходит за пределы сервиса: в мессенджеры и электронную почту.

«Интернет есть у девяти человек из десяти, а регулярно совершают покупки на маркетплейсах семь из десяти. При этом минимальными знаниями про кибергигиену обладают лишь два человека из десяти. На наш взгляд, это является одной из серьезнейших проблем», — заявил Чукарин.

Представитель ведомства отметил, что Минцифры совместно с Центробанком внимательно изучает эту проблему. В ближайшее время министерство разработает меры по просветительской деятельности среди граждан, чтобы они освоили «гигиенический минимум».