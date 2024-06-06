Попова не видит необходимости в новой кампании по вакцинации от COVID-19

Новая кампания по иммунизации россиян от коронавируса не нужна. Об этом 6 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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По мнению Поповой, время покажет, однако сейчас необходимости в новой кампании по вакцинации от коронавируса нет. Она добавила, что пока не появились новые штаммы ковида, у которых был бы потенциал распространения.

«Но сегодня и не сезон. Они могут появиться ближе к осени или даже осенью», — заключила глава Роспотребнадзора.



Как писала «Парламентская газета», пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни в мире: с 2019 по 2021 год этот показатель сократился на 1,8 года — до уровня 2012-го. Перед пандемией люди жили в среднем 71,4 года. Продолжительность здоровой жизни снизилась на полтора года — до 61,9. Это тоже сопоставимо с показателем 2012 года.