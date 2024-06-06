«Врагу не понравится»: Соловьев об ответе России на удары западных ракет

Россия отправит ракеты туда, куда потребуется, заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев в комментарии корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума. Таким образом он прокомментировал возможный ответ России на поставку Киеву западного оружия для ударов по территории РФ.

И ракеты отправим туда, куда потребуется. Врагу не понравится, —отметил Соловьев.



Кроме того, журналист отреагировал на интервью профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса Такеру Карлсону. Соловьев отметил, что хорошо знает и Сакса и Карлсона. Также он назвал их «большими умницами».

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Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств сказал, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что у России есть такое право.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет раскрывать страны, которым Москва готова поставить оружие. По его словам, глава государства Владимир Путин накануне на пресс-конференции для мировых информационных агентств все необходимое уже сказал.

До этого Сакс в интервью Карлсону сказал, что за диверсией на «Северном потоке» стоит администрация США. По его словам, они сделали так, как и обещали, но теперь не говорят народу правду.