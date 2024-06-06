Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода будет стоять в России летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 6 июня, рассказал о погоде в стране летом.

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По словам синоптика, лето в России будет теплым. В северной и европейской части страны прогнозируют температуру воздуха выше нормы.

— В общем температурный фон прогнозируется около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны, — рассказал метеоролог.



Вилфанд уточнил, что заметное превышение нормы ожидается в Уральском федеральном округе, Красноярском крае и Якутии, передает РИА Новости.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы. По прогнозу синоптиков, в Москве гроза ожидается утром 6 июня, а также в период с 13:00 до 21:00. Также в течение дня в отдельных районах возможны кратковременный дождь, ливень и усиление ветра.

Ливень в районе ВДНХ в ночь на 6 июня оказался самым сильным в XXI веке. До абсолютного рекорда в 58,2 миллиметра осталось чуть более пяти миллиметров — столько может выпасть на ВДНХ сегодня к 21:00.

В предстоящие выходные москвичей порадует комфортная погода без жары. Об этом «Вечерней Москве» сообщила Татьяна Позднякова.