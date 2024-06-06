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В Рособрнадзоре назвали условие отказа от ЕГЭ

Отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможен при появлении альтернативы. Это условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

В Рособрнадзоре назвали условие отказа от ЕГЭ
© globallookpress.com

По заявлению Музаева, альтернатива, после появления которой можно будет обсудить отказ от ЕГЭ, должна быть понятной и объективной. Он добавил, что этот экзамен пока остается рабочей моделью.

«Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — за правду» намерены внести в Госдуму законопроект об отказе ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов.

В Думу внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

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