В Рособрнадзоре назвали условие отказа от ЕГЭ

Отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможен при появлении альтернативы. Это условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Музаева, альтернатива, после появления которой можно будет обсудить отказ от ЕГЭ, должна быть понятной и объективной. Он добавил, что этот экзамен пока остается рабочей моделью.

«Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям», — заявил чиновник.



Ранее сообщалось, что депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — за правду» намерены внести в Госдуму законопроект об отказе ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов.

В Думу внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.