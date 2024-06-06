Опеке хотят разрешить проверку семей «временных детдомовцев»

В Адыгейске 30 мая отец до смерти забил трехлетнюю дочь. До этого девочка временно жила в социальном учреждении, но потом родители забрали ее домой. Уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», расследование взял на контроль руководитель СК Александр Бастрыкин. Сенатор Айрат Гибатдинов считает, что такие трагедии можно предотвратить, будь в законодательстве возможность контроля и проверки условий содержания и защиты прав ребенка, который ранее временно находился на попечении органов опеки. С соответствующим обращением сенатор уже обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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Совсем не уважительные причины

Сейчас в детских социальных учреждениях живут 31,6 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. Но есть еще так называемые «временные детдомовцы», которые находятся в учреждениях по заявлениям родителей, сохраняющих все свои права. По неофициальным данным, таких детей около 20 тысяч.

Семейный кодекс разрешает временное помещение ребенка в детдом по уважительным причинам, но не конкретизирует, что это за причины. Если мама ребенка заболела или потеряла работу — это одно. А если находится в колонии или активно ищет нового мужа? Никто не говорит, что тюремный срок или попытки устроить личную жизнь — повод не возвращать матери ребенка, но убедиться, что он будет в порядке, вернувшись к ней из детдома, необходимо, уверен сенатор. А для этого нужны реальные полномочия органам опеки и попечительства проверять такие семьи. Пока законодательство даже возможности такой не предусматривает, сделал вывод Гибатдинов, изучив положения кодекса.

Как вещь

Погибшая 30 мая девочка в Адыгейске была именно таким ребенком — вернувшимся к родителям из социального учреждения в марте 2024 года. Если бы ее семью могли проверять органы опеки, то она, возможно, была бы жива, полагает сенатор.

Поэтому цель запроса к вице-премьеру — инициировать изменения в Семейный кодекс, чтобы позволить органам опеки контролировать, как живет малыш после возвращения из детдома в родную семью. Кроме того, Айрат Гибатдинов уверен в необходимости конкретизировать в законодательстве понятие «уважительные причины временного содержания ребенка в организациях для детей-сирот».

«Иногда это может происходить далеко не ввиду «уважительных причин». Органы опеки и попечительства оказываются беспомощными и не могут проконтролировать дальнейшую судьбу ребенка, которого, как вещь, родители отправляют жить в государственное учреждение, а потом забирают обратно», — сказал Гибатдинов.

Конечно, риски потенциального возмущения общественности «зачем лезть в семьи» велики, но лучше проверить десять хороших семей, вызвав их недовольство, чем упустить одиннадцатую, где ребенок страдает или погибает.