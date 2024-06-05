На пляже Сингапура нашли рыбу с «лицом Голлума»

Сотрудник организации The Untamed Paths Деннис Чань обнаружил на пляже Сингапура странную рыбу. Ролики и фотографии с ней, опубликованные в соцсетях, привели в ужас пользователей, пишет Daily Mail.

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На кадрах рыба практически не двигается. Она притаилась в песке на мелководье и выставила наружу только голову. Ее глаза без выражения смотрят в небо.

Чань отметил, что животное напомнило ему камнеломок и рыб-скорпионов, обладающих ядовитыми шипами. Он заметил, что существует порядка 50 видов рыб, которые охотятся схожим образом, выставляя из песка только морду.

Пользователи соцсетей оставили под публикацией большое количество комментариев. Они заметили, что существо вселило в них новую фобию, и они в дальнейшем будут стараться не заходить в воду.

«И люди смеются надо мной за то, что я боюсь рыб. Посмотрите на эту тварь, Она страшная, как ад», — заметил один из комментаторов.



Другой признался, что скончался бы на месте, если бы шел по воде, наступил на эту рыбу, посмотрел вниз и увидел ее морду.

Многие пользователи сравнили ее «лицо» с мордой французского бульдога и Голлумом (в других переводах — Горлумом) из романа «Властелин колец» Джона Толкина.

Специалисты объяснили, что обнаруженная на пляже рыба относится к семейству звездочетовых, или морских коровок (Uranoscopidae), из отряда окунеобразных.

Глаза рыб этого семейства расположены на плоской верхней поверхности головы и направлены вверх; зрение бинокулярное. Рот большой, верхний. У видов рода Astroscopus на голове также присутствуют ядовитые шипы и электрические органы.

Звездочетовые ведут малоподвижный образ жизни: зарываются в песок или ил, оставляя снаружи глаза и рот. Охотятся на мелких рыб и ракообразных, приманивая их красным «язычком» (вырост нижней челюсти).