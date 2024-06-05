В ТНТ заявили, что «ведьма» Алена Полынь не участвовала в «Битве экстрасенсов»

Елена Суликова (Алёна Полынь), задержанная глава оккультной организации «Империя сильнейших ведьм», не участвовала ни в «Битве экстрасенсов», ни в «Новой Битве экстрасенсов». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

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Накануне в СМИ появились публикации о задержании Суликовой. Журналисты рассказали о ее «достижениях» и предположили, что она участвовала в «Битве экстрасенсов».

«Телеканал ТНТ может подтвердить, что Алена Полынь не участвовала ни в шоу «Битва экстрасенсов», ни в проекте «Новая Битва экстрасенсов», — подчеркнули в пресс-службе.



В ТНТ отметили также, что «ведьма» не брала старт в отборочных испытаниях ни в одном из сезонов, а также не подавала заявку на предварительный кастинг.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что силовики задержали Суликову в ее доме в Подмосковье по подозрению в мошенничестве и экстремизме.