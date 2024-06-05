Навальная халтурно поздравила покойного мужа с днем рождения

Юлия Навальная на панихиде по своему супругу Алексею Навальному* (включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) сбивалась и заговаривалась, читая поздравление мужу с днем рождения с бумажки. Об этом сообщает «Царьград» в Telegram-канале.

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Мероприятие прошло в церкви Святой Марии в Берлине 4 июня, в день рождения оппозиционера. Канал отмечает, что вечер мог сопровождаться «не одним и даже не двумя» бокалами алкоголя, из-за чего вдова не смогла выступить со сцены без ошибок.

Напомним, что 4 июня Навальному* исполнилось бы 48 лет. 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти заключенного в колонии. В медицинском заключении указывается, что оппозиционер умер от естественных причин. Похороны Навального* прошли 1 марта в Москве, его захоронили на Борисовском кладбище.