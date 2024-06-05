Бизнесмен пригрозил мужу блогерши, адвокату и ведьме тюрьмой

Глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев раскритиковал экс-адвоката Эльмана Пашаева и мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея за их участие в спецоперации. Как сообщает Telegram-канал Shot, во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он выразил уверенность, что избавиться от вины за совершенные деяния таким образом не выйдет.

© Соцсети

По словам Ковалева, для организации спецоперация — «это святое», тогда как провинившиеся знаменитости «заплатили деньги и думают, что все». По мнению главы общественного движения, избежать наказания за деяния таким образом не получится.

Он добавил, что силовики следят и за Пашаевым, и за Блиновским. Бывший адвокат проводит «90% времени в Москве, а 10% там, на съемной квартире». В боях, по словам лидера общественного движения, он не участвует: «по ресторанам с девушками ходит».

«А Блиновский — ФСБ занимается и тем и другим. И они сядут все», — сказал он.



Также Ковалев прокомментировал задержание известной ведьмы Алены Полынь. По его словам, в магазине мага он видел статуэтку сатаны с огромными гениталиями и части краснокнижных животных, а в Сети — призывы убивать священников. Ковалев заявил, что вместе с другими инициативными депутатами подал на Полынь жалобу, чтобы она оказалась в тюрьме.