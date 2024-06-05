Они убеждены в своей правоте, а утрата этой позиции грозит им «социальной смертью». Все заявления покинувших страну медийных личностей основаны на эго и «социальной роли», а не на реальности. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился политический советник Сергей Маркелов.

«Когда уезжающие релоканты дают интервью, они на самом деле реально убеждены, что они говорят правду. Они думают, что они действительно говорят то, что есть на самом деле. Когда ты начинаешь ему сопротивляться, он обвиняют тебя в «промытых мозгах». Он патологически защищает это, потому что для него это — «социальная смерть». Ты лишаешь его этой правды — это для него опора. Ни один из этих релокантов не имеет основания для своего поведения, у него основание — эго, то есть социальная модель личности. У него идентичность не складывается в отношении этого социального события, моральной катастрофы. Они не опираются в своих оценках на настоящего себя. Из этой же роли говорят все медийщики, признанные и непризнанные иноагентами. Именно на этом их и ловят пранкеры. Когда человек убеждён — это не страшно, это полезно. Якать — это полезно, это попытка договориться с самим собой, а когда ты просто говоришь: «Мы уехали всем ансамблем», — нет тебя в этом «мы». «Мы» — это социальная роль, это костюмчик. Это горе от ума, это, безусловно, позиция жертвы».



Накануне СК начал проверку в отношении объявленного иноагентом Андрея Макаревича. В его словах после беседы с телефонным пранкером нашли публичные призывы к экстремистской деятельности.

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, доследственную проверку запустили после разговора артиста с провокатором, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским.