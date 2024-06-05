Глава Минобрнауки назвал главный вызов для российских вузов

Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает агентство «Прайм».

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Министр выступил на пленарном заседании Совфеда. Он отметил, что для обсуждения основных направлений совершенствования системы высшего образования нужно начинать с характеристики главного вызова.

«Таковым для нас, для вузов и учредителей в настоящее время является острый дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики и социальной сферы», — подчеркнул Фальков.



Ранее Банк России указал на нарастание жестокости рынка труда в стране. ЦБ со ссылкой на данные мониторинга предприятий сообщил, что дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей. Он отметил, что нехватка трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать, подчеркнул Центробанк.