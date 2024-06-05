Как живут белгородцы под бесконечными обстрелами ВСУ

«Московский комсомолец» побеседовал с жителем Белгорода, который недавно переехал в город и приспособился к жизни под обстрелами. Владимир родом из Воркуты, в последнее время жил в Подмосковье, но его жена хотела быть поближе к матери, поэтому они перебрались в Белгород.

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Собеседник «МК» назвал Белгород «самым чистым, самым благоустроенным и самым удобным» городом, в котором нет суматохи. Владимир устроился на работу в местный строительный магазин и считает, что в Белгороде хорошо, несмотря на обстрелы. В то же время он подчеркнул, что сирены тут звучат несколько раз в день.

«У меня сейчас все сообщения на телефоне выглядят как «ракетная опасность» - «отбой». Вот у меня сейчас 9 сообщений. Это значит, пережили примерно пять ракетных налетов и четыре «отбоя», - рассказал Владимир.



Собеседник «МК» отметил, что возле каждой автобусной остановки в Белгороде установили убежища из бетонных плит, чтобы можно было укрыться от осколков. Также везде развешаны колонки для оповещения о ракетной опасности.

«Первый раз, когда я услышал сигнал ракетной опасности, когда мы жили у тещи в доме. И как раз прозвучал сигнал тревоги: грохот страшный, сирена орет, трясется все. <…> Жену тогда за руку взял и говорю: «Ты хотела романтики? Вот, умрём в один день. Сейчас ракета прилетит, и капут». А потом как-то это все само прошло», - вспоминает он.



Во время тревоги семья Владимира прячется в коридоре, где расположены несущие стены, вместе с тремя кошками. Собеседник «МК» заявил, что считает героями военных, работающих с системами ПВО, а также курьеров и таксистов.

«Бесстрашные ребята, они даже в тревогу ездят. А люди, когда ракетная опасность заканчивается, хоть магазин и под боком - все равно заказывают доставку. Обленились совсем», - отметил Владимир.



Он добавил, что выходить из дома во время тревоги ни в коем случае нельзя. Владимир подчеркнул, что людям, живущим в опасных районах, необходимо постараться оттуда уехать - хотя бы в другой район города.

В результате атаки ВСУ 12 мая в одном из жилых домов Белгорода обрушился подъезд. Погибли 17 человек, около 30 пострадали. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркивал, что удары по гражданским объектам являются международным преступлением, за которое Украина должна понести ответственность. Он отмечал, что рядом с пострадавшим зданием не было никаких военных или военно-промышленных объектов.