Вдова Гайдая ответила на сообщения о своей госпитализации

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова, вдова режиссера, народного артиста СССР Леонида Гайдая, опровергла информацию о своей госпитализации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Гребешкова попала в больницу.

"Все в порядке", - заверила актриса РИА Новости.



Нине Павловне Гребешковой 93 года. Снялась в лентах "Приключения Толи Клюквина", "Сказка о потерянном времени", "Кавказская пленница" (врач в психиатрической больнице), в "Ералаше". Одна из самых известных ролей - Надежда Горбункова, жена Семена Семеновича в "Бриллиантовой руке".

Гайдай и Гребешкова прожили в браке сорок лет.