Вдова Гайдая ответила на сообщения о своей госпитализации

Вдова Гайдая актриса Гребешкова ответила на сообщения о своей госпитализации
Заслуженная артистка России Нина Гребешкова, вдова режиссера, народного артиста СССР Леонида Гайдая, опровергла информацию о своей госпитализации.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Гребешкова попала в больницу.
"Все в порядке", - заверила актриса РИА Новости.
Нине Павловне Гребешковой 93 года. Снялась в лентах "Приключения Толи Клюквина", "Сказка о потерянном времени", "Кавказская пленница" (врач в психиатрической больнице), в "Ералаше". Одна из самых известных ролей - Надежда Горбункова, жена Семена Семеновича в "Бриллиантовой руке".
Гайдай и Гребешкова прожили в браке сорок лет.