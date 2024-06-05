Вильфанд рассказал, какие регионы России ожидают заморозки

Заморозки до минус двух градусов ожидают жителей юга западной Сибири и южных районов Красноярского края. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«По-прежнему 5-6 июня на юге западной Сибири – в Новосибирской области – заморозки до минус 1 – минус 2 градусов. В южных районах Красноярского края тоже заморозки до минус 2 градусов», – отметил синоптик.



Также, по его словам, к концу недели вода на Черноморском побережье прогреется до 22 градусов. Это коснется Анапы, Туапсе и Сочи, где температура воды поднимется до 22 градусов. Однако в Алуште и Феодосии купальный сезон открывать пока рано.

Метеоролог подчеркнул, что в Санкт-Петербурге в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) температура воздуха может подняться до 28 градусов. Завершится же мероприятие привычной для города температурой в 17-22 градуса.

Ранее Вильфанд сообщил о снижении пожароопасности на европейской части России. Вместо этого практически всю территорию накроют кратковременные дожди, отметил специалист.