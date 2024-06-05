Стало известно, за сколько можно будет добраться по новой ВСМ в Минск

Дорога по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска будет занимать три часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные со стенда Москвы, показанные на ПМЭФ-2024.

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Магистраль только планируют построить. Она носит название «Союз». Протяженность ВСМ Москва - Минск составит 715 километров.

«ВСМ-4 "Союз" (Минск - Смоленск - Москва) … Время в пути ... Сейчас 7 часов. Станет 3 часа. В 2,5 раза быстрее», - следует из данных, размещенных на слайдах.



Скорость движения поездов составит до 400 километров в час. Предполагается запуск 21 высокоскоростного поезда. Пассажиропоток ожидается на уровне 3,8 миллиона пассажиров в год (сейчас 1,1 миллиона пассажиров).

Ранее Министерство транспорта России сообщило, что почти 700 километров федеральных трасс реконструируют и построят в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».