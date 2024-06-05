Первый фестиваль по стрижке овец пройдёт в Забайкалье

Первый фестиваль по стрижке овец «Белое золото Аги» состоится 22 июня в Агинском. Мероприятие станет частью программы Первенства России по стрельбе из лука.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, хэдлайнером праздника станет бурятская певица Дулма Сунрапова, уроженка села Цокто-Хангил и выпускница института «Монголжингоо», известная как талантливая исполнительница и автор множества песен, призёр международных и национальных конкурсах, таких как «Белый месяц» и «Шаг к звезде», где она отмечена за лучшую авторскую песню.

В рамках фестиваля Сунрапова исполнит как свои авторские работы, так и популярные хиты, которые особенно ценятся местной аудиторией. Организаторы уверены, что её выступление станет украшением программы.

Фестиваль «Белое золото Аги» будет проведен на территории предприятия «Руно», единственного на Дальнем Востоке завода по переработке шерсти. Участники и гости фестиваля смогут наблюдать за всем процессом создания шерстяных изделий, начиная от стрижки овец и заканчивая производством готовой продукции. В рамках фестиваля также пройдет соревнование стригалей с призовым фондом в 120 тысяч рублей.

Мероприятие организовано при поддержке Администрации Агинского Бурятского округа и регионального министерства экономического развития, а также Федерации стрельбы из лука Забайкальского края.