Актрису Нину Гребешкову госпитализировали в Москве

Вдову Гайдая госпитализировали в Москве
Актрису Нину Гребешкову госпитализировали в столице. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Baza.
По ее данным, 93-летнюю артистку доставили в больницу 3 июня. Гребешкова жаловалась медикам на боль в области живота. Также она рассказала, что несколько дней назад упала у себя дома и ударилась левым боком.
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После обследования Гребешковой назначили операцию и на несколько дней оставили в больнице, передает Telegram-канал.