Даванков ответил Делимханову по теме запрета никабов в общественных местах

Соавторами проекта закона о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах стали избиратели и родители. Об этом в своем Telelgram-канале сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Законопроект был внесен в ГД в конце мая. При этом парламентарий Адам Делимханов заявил, что запрет на ношение религиозной одежды в школах противоречит Конституции России, гарантирующую свободу вероисповедания.

«Соавторы — наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу», — уточнил Даванков.

Он подчеркнул, что запрет ношения религиозной одежды является законным, согласно решению Верховного суда. При этом такие ограничения не нужны в национальных республиках, где люди верны традициям. Но никабы, полностью закрывающие лицо, должны быть запрещены в целях безопасности.