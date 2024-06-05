Безвиз для групп от трех человек из РФ в КНР запустят в 2025 году

Министерство экономического развития России ведет переговоры об уменьшении количества человек для безвизовых туристических групповых поездок в Китай - с пяти до трех человек, сообщают «Известия».

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Также планируется увеличить срок пребывания туристов с 15 до 21 дня. Предложения направлены КНР.

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Этот вопрос будет обсуждаться на двусторонней подкомиссии по туризму в сентябре 2024 года. Изменения могут заработать в 2025 году.