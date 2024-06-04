В России могут разрешать заселение в отели по водительским правам

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство предложило разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление Решетников сделал во время совещания президента России Владимира Путина с правительством. По его словам, такое заселение может стать возможным в 2025 году.

«Есть также у нас еще и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — заявил Решетников.



Помимо этого министр добавил, что в 2024 году ведомство ожидает рост туристического потока более чем на 8%. Он также отметил, что внутренний турпоток вырос за счет увеличения числа путешествующих по России на автомобилях.

Ранее Решетников заявил, что внутренний туристический поток в России может превысить 90 миллионов поездок в 2024 году.