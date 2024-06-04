Известный по роли в сериале «Солдаты» актер Роман Мадянов был вынужден отменить все летние спектакли в связи с тяжелой болезнью. Об этом рассказал его коллега Павел Турбинер.

По его словам, ближайшее представление, которое пока не исключается из расписания, запланировано на конец августа.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остаётся под вопросом "Любимая женщина Дон Жуана" 27 августа в Москве», - написал Турбинер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, у артиста диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Кроме того, у него выявили кисты, которые образовались во внутренних органах.

Роман Мадянов советский и российский актер, четырехкратный обладатель премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в картинах «Солдаты», «Совершеннолетние», «СуперБобровы», «По щучьему велению» и других.

Ранее звезда «Солдатов» Юрий Шибанов заявил, что страдает от биполярного расстройства.