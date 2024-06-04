Артемий Лебедев высказался об уехавших из России

Блогер Артемий Лебедев заявил, что уехавшие из страны россияне защищают Европу с пылом неофитов и не желают признавать ничего, что идет вразрез с их пониманием мира. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По его словам, релоканты уехали из «плохой страны в хорошую светлую Европу» и полагают, что должны защищать новое место жительства как неофиты.

«И они его любят. Это называется, на самом деле, «заставь дурака Богу молиться – он себе лоб расшибет». Это то, чем они занимаются», — заметил Лебедев.



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Блогер уточнил, что эмигранты с каким-то исступлением отрицают любые проблемы. Когда им говорят о коррупции в Европе, они признают, что проблема существует, но с ней борется прокуратура.

На слова о запрете русских телеканалов в Европе, отметил Лебедев, релоканты заявляют, что власти поступили правильно: в передачах содержалась пропаганда, решение властей не противоречит принципам свободы слова.

Практически на все проблемные темы, поднимаемые в беседах, уехавшие отвечают классическим: «вы не понимаете, это другое», констатировал блогер.