Врачи удалили женщине пугающую «кисту-монстра» в подмосковном роддоме

Врачи Подольского роддома удалили женщине новообразование в яичнике, в котором оказались волосы, зачатки костей черепа и жир. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья, диаметр удаленной опухоли составил 8 см.

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У 34-летней пациентки ранее диагностировали тератому. Эта патология возникает еще во время эмбрионального развития из различных комбинаций зародышевых листков плода и развивается в утробе матери. Внутри опухоли могут присутствовать как волосы, мышечная и костная ткани, так и более сложные органы — например, глаз или конечности.

Медики приняли решение удалить опухоль. По словам главврача медицинского учреждения Александра Скобенникова, операции такого рода являются высокотехнологичными: удаление тератомы у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует высокой аккуратности во время оперативного вмешательства.

В ходе лечения медикам удалось сохранить репродуктивные функции у пациентки. В будущем она сможет завести детей.