В Уфе спасли застрявшего в вентиляционном канале кота

Целую ночь рыжий кот просидел в вентиляционном канале, пока его не спасли коммунальщики.

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Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, сообщение о пушистом пленнике поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в ночь на 4 июня. Жители дома 1/1 по улице Ферина рассказали о том, что в вентканалов одной из квартир находится кошка. Эту информацию спасатели передали в обслуживающую дом управляющую компанию.

На утро пришли работники компании и освободили кота.