Плакаты с призывом к французским военным появились в Москве

У посольства Франции в Москве разместили плакаты с призывом к французским военным сдаваться в плен на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Плакаты появились на остановках общественного транспорта. На них изображен командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, которого в 1945 году уничтожили советские войска.

«Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна. Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов», — подписано изображение.



Ниже крупными буквами на французском и русском языках написано: «Вызывайте "Волгу" 149.200». Позывной «Волга» и радиочастота 149.200 созданы российской армией для украинских военных и иностранных наемников, которые хотят сдаться в плен Вооруженным силам РФ.

Reuters: Франция в ближайшее время может отправить военных инструкторов на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки войск на Украину. По его словам, это может произойти в случае запроса со стороны Киева и прорыва линии фронта российской армией. Политик утверждал, «многие страны» согласились с таким подходом. По данным СМИ, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.