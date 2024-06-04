Алексей Франдетти после двух лет работы на посту главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова" покидает эту должность. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной премьере его спектакля "Кабаре Пушкин".

- Этот спектакль является моим прощанием с театром "Ленком", я благодарю руководство города и руководство театра, что доверили мне этот пост два года назад, - отметил Алексей Франдетти. - Мы не прощаемся, я буду поддерживать на этой сцене качество моих спектаклей "Маяковский" и "Кабаре Пушкин".



Он также подчеркнул, что покидает "Ленком" досрочно - изначально с ним был заключен трехлетний контракт. На посту главрежа Алексей Франдетти пробудет до 21 июля, до конца сезона в "Ленкоме". Дальнейшая деятельность режиссера будет связана с Театром Эстрады.

Премьера спектакля "Кабаре Пушкин" в постановке Алексея Франдетти состоится 6 и 7 июня.