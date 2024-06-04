У Владимира Жириновского появился еще один сын

Иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства политика Владимира Жириновского был удовлетворен Никулинским районным судом Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Летом минувшего года Никулинский суд Москвы отказал Эйдельштейну в рассмотрении иска о признании отцовства для вступления в наследство по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору. Однако заинтересованное лицо в феврале 2024 года направила в инстанцию апелляционную жалобу. Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил решение.

6 апреля 2022 года умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. В начале февраля того же года политик был госпитализирован с симптомами коронавируса. Впоследствии стало известно, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля он был похоронен на Новодевичьем кладбище.