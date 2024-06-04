Крем, которым пользовался Путин, взлетел в продажах

В России зафиксирован рост продаж крема для лица, который опробовал на руке президент России Владимир Путин в ходе февральского форума Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основательницу бренда «Краснополянская косметика» в Сочи Кристину Судеревскую.

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Увеличение показателя оценивается в 40% к значению аналогичного периода прошлого года, отметила собеседница. При этом в марте и апреле наблюдался незначительный спад, отметила она. Вместе с тем продажи обогнали показатели ноября 2022 года и января 2023 года, подчеркнула Судеревская.

Она указала на то, что стоимость крема после его пробы президентом не повышалась до текущего времени.

Участником указанного форума Путин стал в феврале. После пленарной сессии главе государства показали выставку брендов в рамках конкурса «Знай наших». На ней он протестировал продукцию бренда «Краснополянская косметика».