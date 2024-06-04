Территория детства: ТРК VEGAS прошли праздники ко Дню защиты детей

На всех выходных ТРК VEGAS отметили праздник детства – весело, шумно и с размахом!

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1 июня в Крокус Сити прошел большой праздник в честь Дня защиты детей со множеством активностей и подарков, развлечений и угощений. Дети и их родители с утра до вечера наслаждались насыщенной программой и массой всего интересного.

Целый день для гостей праздника работали аттракционы, интерактивы от МТС Life, шли спектакли, проводились активности с пляжной вечеринкой, фотосессией, веселыми играми и танцевальными челленджами, мастер-классами по изготовлению воздушных змеев и их запуском. Те, кто начал день пораньше, смогли поучаствовать в спортивных активностях от сети Crocus Fitness. Маленькие гости их родители приняли участие в играх от квеста «Форт Боярд» или окунуться в виртуальную реальность от клуба Warpoint, а вечером посмотреть мультфильм от СТС на площади.

Также все гости успели принять участие в беспроигрышном розыгрыше и выиграть билеты на концерты Люси Чеботиной, Гузель Хасановой, группы «МОХИТО», призы от Клавы Коки и других звезд. Также были разыграны робот «Человек-паук» от бутика Little Dauphin, билеты в активити-парк Teika Boom, экскурсия на «Детское радио», призы от сети «Твой Дом», сертификаты от ресторана «У DяDи Макса» и Restaurants by Emin Agalarov и другие подарки!

2 июня во всех в торгово-развлекательных комплексах VEGAS маленьких гостей и их родителей ждали увлекательные мастер-классы и театральные спектакли и игровая анимация. Дети катались на специальных паровозиках при предъявлении чека за любую покупку в VEGAS.

Сеть ТРК VEGAS уделяет большое внимание семейной аудитории: во всех комплексах есть игровые зоны и работает детский клуб VEGAS KIDS, продумано много развлекательных площадок и кафе с детским меню, а также проводятся масштабные праздники, где никому не бывает скучно.