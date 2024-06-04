Прощание с Чилингаровым проходит в храме Христа Спасителя в Москве

Прощание с депутатом Государственной думы Артуром Чилингаровым проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя во вторник, 4 июня.

На месте прощания с Чилингаровым установлены венки от президента России Владимира Путина, третьего президента Армении Сержа Саргсяна, председателей ГД Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Траурная церемония похорон ожидается в 12:00. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, передают «Известия».

Выдающийся полярный исследователь, депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни, сообщил Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова. По его словам, российский лидер направил телеграмму с соболезнованием родным и близким депутата.

Вице-спикер российского парламента Сергей Неверов указал, что Чилингаров скончался из-за продолжительной тяжелой болезни.