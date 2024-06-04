В России появилась новая специальность

Министерство труда и социальной защиты России разработало профессиональный стандарт для cпециалистов в области финансовой дипломатии или финансовых дипломатов, рассказал NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, раньше такой профессии в стране не было.

Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал проект профессионального стандарта «Специалист в области финансовой дипломатии (Финансовый дипломат)». <...> Ранее такой профессии в российских классификаторах не было, — заявил Хаминский.

Юрист объяснил, что данная профессия направлена на обеспечение процессов финансовых отношений для увеличения конкурентоспособности компаний. Как отметил Хаминский, в последнее время новые межстрановые экономические и финансовые союзы стали все активнее развиваться .

Соответственно возрастает потребность в квалифицированных специалистах-аналитиках, специалистах-переговорщиках, специалистов в области медиации, которые могут работать в области финансовой дипломатии в объединениях бизнеса, — заключил он.

Ранее Хаминский призвал не создавать новые ведомства для контроля за маркетплейсами. По его словам, есть целый ряд министерств, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью торговых сетей, включая Роспотребнадзор, ФАС и Роскомнадзор.