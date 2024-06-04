Кемеровские синоптики предупредили о заморозках и туманах

В ближайшее время погода будет в Кузбассе нестабильной, температура сначала уйдет в "минус", а потом градусник покажет умеренный "плюс".

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По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на среду, 5 июня, в Кемерове похолодает до +1,+3°C, в низких местах до 0,-2°C, а днем потеплеет до +15,+17°C. В основном осадки не предвидятся, небо будет затянуто облаками с периодическими прояснениями. Скорость северо-западного ветра с переходом в юго-восточный составит 5-10 м/с.

В целом по области ночью +1,+6°C, кое-где заморозки 0,-2°C, днем +13,+18°C. Явления погоды: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью на юге пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром на отдельных территориях возникнут туманы, а порывы ветра достигнут 15 м/с.