Глава Республики Алтай Хорохордин ушел в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что уходит в отставку. В своем Telegram-канале он объяснил, что это связано с переходом на новую работу, однако не уточнил, на какую.

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Хорохордин напомнил, что в этом году заканчиваются его полномочия на посту главы региона. Политик отметил, что за пять лет под его руководством местным властям удалось сделать многое для социально-экономического развития региона. Политик поблагодарил за помощь республике президента Владимира Путина, администрацию президента, правительство России и премьер-министра Михаила Мишустин лично. Также он выразил благодарность региональному кабмину, парламенту и муниципальным властям.

«Особая благодарность — всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие, за ваше неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона», — добавил он.

Олег Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Алтайского края. Окончил экономический факультет, кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 году окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ.

С 2002 по 2006 год работал в аппарате полпреда президента в ЦФО. После перешел в управление администрации президента по внутренней политике, где работал по 2011 год. Потом Хорохордин год работал в правительстве, а с 2012 по 2019 год был председателем совета НП «Глонасс». В 2019 году Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, а на выборах политик победил с результатом в 59% голосов.